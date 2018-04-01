ادارة الخزانة بوزارة المالية البلجيكية تؤكد بأن الاصول الليبية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا لم يتم المساس بها من أي طرف كان .





طرابلس 1 ابريل 2018 (وال)- اكدت ادارة الخزانة بوزارة المالية البلجيكية

بأن الاصول الليبية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا لم يتم

المساس بها من أي طرف كان وهي تحت متابعة دقيقة من قبل رئيس مجلس

ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار .

وقال الدكتور علي محمود رئيس مجلس ادارة المؤسسة ومديرها التنفيذي في

تصريح لوكالة الانباء الليبية بأنه وفي اطار متابعة المؤسسة الليبية

للاستثمار لاصولها تم الاجتماع مع المسؤولين في وزارة المالية البلجيكية

وتم التباحث في وضع الاصول المالية للمؤسسة في بلجيكا .

وتابع محمود في تصريحه قائلا " ان الدول التي تستضيف اصول المؤسسة تحترم

قرار مجلس الامن الخاص بالتجميد ولم يتم خرق الاتفاق من اي دولة وتجرى كل

المعاملات المالية الخاصة باموال المؤسسة بشكل شفاف ووفقا للمعايير

الدولية المعمول بها والمتعارف عليها .

وفي سياق آخر اكد محمود ايضا بان المؤسسة تسعى حاليا الى تمكينها من

ادارة اموالها وهي تحت التجميد من اجل تجنيب الخسائر الممكنة.

(وال