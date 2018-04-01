قرار المجلس الرئاسي باعادة تنظيم مركز طرابلس الطبي.





طرابلس 1 ابريل 2018 ( وال ) - اصدر المجلس الرئاسى قرارا باعادة تنظيم

مركز طرابلس تكون له الشخصية الاعتبارية يسمى المستشفى الجامعي وتكون له

الدمة المالية المستقلة ويتبع مجلس الوزراء .

وهوالجهة المخولة بتقديم الخدمات من المستوى الثالث من الرعاية الصحية

كعلاج الحالات المستعصية واجراء العمليات الكبرى .

ويقدم المستشفى خدماته للحالات المستعصية المحالة اليه من المستشفيات

الاخرى على المستوى الثاني بالاضافة الى اجراء البحوث والدراسات التي

تعنى بالامراض المختلفة وتوطين وتطوير سبل العلاج وتحديد عبء الامراض

،وتدريب وتاهيل الاطباء الوطنيين لتطبيق الممارسات الفضلى في المهنة

،وتطبيق معايير جودة الخدمات الصحية في المستشفى

واشار القرار الى ان ادارة المستشفى تتكون من رئيس وسبعة تضم عمدا

الكليات الطبية .

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف احكامه وعلى الجهات

المختصة تنفيذه .

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