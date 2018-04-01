نادي الأهلى بنغازى يحتضن المهرجان الرابع للأطفال .







بنغازى 01 أبريل 2018 ( وال ) - احتضن نادي الأهلى بنغازى

المهرجان الرابع للأطفال ، وذلك احتفالًا وابتهاجًا بعيد الطفل .

وشهد المهرجان إقبالاً كبيرًا ومشاركة واسعة من أطفال مدينة بنغازى

بحضور أولياء الأمورعكس مدى اشتياق الأطفال لمثل هذه المهرجانات والمظاهر

الاحتفالية التي تضفي أجواء من البهجة والفرح والمرح والترفيه على

الاطفال.

ويهدف المهرجان إلى إخراج الأطفال من أجواء الحروب والظروف الصعبة التي

مرت بها المدينة .

وتخلل المهرجان اقامة معرض للرسم والفنون التشكيلة ومسابقات لفرق

الكشافة والمرشدات ، بالإضافة إلى تقديم فقرات غنائية منوعة ومسابقات

فكرية ، وألعاب القطار، كما قدمت ضمن فعاليات المهرجان فقرات للألعاب

الشعبية ، وتوزيع عديد الهدايا والجوائزعلى الأطفال المشاركين .



( وال - بنغازى )