اقامة يوم رياضي استعراضي لرياضة الملاكمة وألعاب الدفاع عن النفس بمصراته .







مصراته 01 أبريل 2018 ( وال ) - أقيم بمدينة مصراته السبت يوم رياضي

استعراضي لرياضة الملاكمة وألعاب الدفاع عن النفس بمشاركة عدد من الأندية

الرياضية بالمنطقة.

و

تخلل هذا اليوم الذي شهد متابعة كبيرة من محبي هذه الرياضة والمهتمين بها

تقديم مباريات استعراضية للملاكمة، والجودو، ونقل مباشرة على عدد من

القنوات الفضائية الوطنية .

وأشرف على اقامة هذا اليوم الرياضي مفوضية المجتمع المدني فرع مصراته ،

والاتحاد الفرعي للملاكمة بالمنطقة الوسطى، والفرع البلدي أبوقرين،

بالتعاون مع جمعية أبوقرين للأعمال الخيرية .

( وال )