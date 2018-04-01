اقامة يوم رياضي استعراضي لرياضة الملاكمة
وألعاب الدفاع عن النفس بمصراته .
الأحد ، 01- 04- 2018 - 11:59:00
مصراته 01 أبريل 2018 ( وال ) - أقيم بمدينة مصراته السبت يوم رياضي
استعراضي لرياضة الملاكمة وألعاب الدفاع عن النفس بمشاركة عدد من الأندية
الرياضية بالمنطقة.
و
تخلل هذا اليوم الذي شهد متابعة كبيرة من محبي هذه الرياضة والمهتمين بها
تقديم مباريات استعراضية للملاكمة، والجودو، ونقل مباشرة على عدد من
القنوات الفضائية الوطنية .
وأشرف على اقامة هذا اليوم الرياضي مفوضية المجتمع المدني فرع مصراته ،
والاتحاد الفرعي للملاكمة بالمنطقة الوسطى، والفرع البلدي أبوقرين،
بالتعاون مع جمعية أبوقرين للأعمال الخيرية .
( وال )