بحث الآليات الكفيلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب بين ليبيا والجزائر وتونس .





الجزائر 01 أبريل 2018 ( وال ) - التقى مُحافظ مصرف ليبيا المركزي "

الصديق عمر الكبير" ، مؤخراً بالجزائر مع محافظ البنك المركزي الجزائري ،

محمد لوكال ، ومحافظ البنك المركزي التونسي " مروان العباسي" .

وتم خلال هذا اللقاء بحث الآليات الكفيلة بمكافحة جرائم غسل الأموال

وتمويل الاٍرهاب ، وكذلك تبادل المعلومات والتجارب والخبرات بين الدول

الثلاثة، بالإضافة إلى التنسيق والتعـاون مع دول الجوار الاخرى والمحيط

الإقليمي والدولي في هذا الشأن .

( وال )