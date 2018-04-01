بحث الآليات الكفيلة بمكافحة جرائم غسل الأموال
وتمويل الاٍرهاب بين ليبيا والجزائر وتونس .
الأحد ، 01- 04- 2018 - 11:51:00
الجزائر 01 أبريل 2018 ( وال ) - التقى مُحافظ مصرف ليبيا المركزي "
الصديق عمر الكبير" ، مؤخراً بالجزائر مع محافظ البنك المركزي الجزائري ،
محمد لوكال ، ومحافظ البنك المركزي التونسي " مروان العباسي" .
وتم خلال هذا اللقاء بحث الآليات الكفيلة بمكافحة جرائم غسل الأموال
وتمويل الاٍرهاب ، وكذلك تبادل المعلومات والتجارب والخبرات بين الدول
الثلاثة، بالإضافة إلى التنسيق والتعـاون مع دول الجوار الاخرى والمحيط
الإقليمي والدولي في هذا الشأن .
( وال )