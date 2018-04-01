العجز المتوقع في الشبكة العامة للكهرباء اليوم الأحد سيكون حوالي 100 ميغاوات .





طرابلس 01 ابريل 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن

العجز المتوقع في الشبكة سيصل اليوم الأحد إلى حوالي 100 ميغاوات .

وأضافت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم الاحد

: أن القدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العامة اليوم تبلغ 4300 ميغاوات ،

وأن الاستهلاك المتوقع قد يصل إلى 4400 ميغاوات .

وأشارت الشركة في بيانها إلى أنه لن يكون هناك طرح للاحمال هذا اليوم

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