ورشة عمل بعنوان: (( فن التعامل مع تلاميذ الصفوف الأولي )) الحرابة 01 أبريل 2018 ( وال ) - نظم مكتب الجودة بجامعة غريان، بالتعاون مع مكتب العلاقات العامة بالجامعة، وإدارة المعهد العالي للعلوم والتقنية بالحرابة ورشة عمل بعنوان: (( فن التعام



وأستهدفت الورشة التي شارك في فعالياتها أكثر من (50) معلم ومعلمة،

ومدراء مدارس، ومفتشين تربويين، ومعلمين متقاعدين - معلمي الصفوف الأولي

بمدارس التعليم الأساسي ببلدية الحرابة كافة .

وتخللت الورشة عرض وتقديم أساليب تدريبية متنوعة، كالعرض المرئي ،

المحاضرة ، العصف الذهني، المناقشة، التمارين، والحالات الدراسية، بعد أن

تم تقسيم المشاركين إلى مجموعة فرق عمل.

وفي ختام الورشة وزّعت شهادات مشاركة معتمدة على المشاركين كافة ،

وكذلك شهادات وهدايا تشجيعية للفائزين في التمارين والحالات الدراسية،

كما تم تكريم الرعيل الأول من المعلمين والمعلمات ببلدية الحرابة .

( وال )