ورشة عمل بعنوان: (( فن التعامل مع تلاميذ
الصفوف الأولي ))
الحرابة 01 أبريل 2018 ( وال ) - نظم مكتب الجودة بجامعة غريان،
بالتعاون مع مكتب العلاقات العامة بالجامعة، وإدارة المعهد العالي للعلوم
والتقنية بالحرابة ورشة عمل بعنوان: (( فن التعام
الأحد ، 01- 04- 2018 - 11:38:00
وأستهدفت الورشة التي شارك في فعالياتها أكثر من (50) معلم ومعلمة،
ومدراء مدارس، ومفتشين تربويين، ومعلمين متقاعدين - معلمي الصفوف الأولي
بمدارس التعليم الأساسي ببلدية الحرابة كافة .
وتخللت الورشة عرض وتقديم أساليب تدريبية متنوعة، كالعرض المرئي ،
المحاضرة ، العصف الذهني، المناقشة، التمارين، والحالات الدراسية، بعد أن
تم تقسيم المشاركين إلى مجموعة فرق عمل.
وفي ختام الورشة وزّعت شهادات مشاركة معتمدة على المشاركين كافة ،
وكذلك شهادات وهدايا تشجيعية للفائزين في التمارين والحالات الدراسية،
كما تم تكريم الرعيل الأول من المعلمين والمعلمات ببلدية الحرابة .
( وال )