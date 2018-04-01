جامعة غريان تنظم ورشة بعنوان فن التعامل مع تلاميذ الصفوف الأولي

الحرابة 1 ابريل 2018 (وال)- نظم مكتب الجودة بجامعة غريان بالتعاون مع ادارة المعهد العالي للعلوم التقنية بالحرابة ورشة عمل بعنوان فن التعامل مع تلاميذ الصفوف الاولى .

وأستهدفت الورشة التي شارك في فعالياتها أكثر من (50) معلم ومعلمة،

ومدراء مدارس، ومفتشين تربويين، ومعلمين متقاعدين - معلمي الصفوف الأولي

بمدارس التعليم الأساسي ببلدية الحرابة كافة .

وتخللت الورشة عرض وتقديم أساليب تدريبية متنوعة، كالعرض المرئي ،

المحاضرة ، العصف الذهني، المناقشة، التمارين، والحالات الدراسية، بعد أن

تم تقسيم المشاركين إلى مجموعة فرق عمل.

وفي ختام الورشة وزّعت شهادات مشاركة معتمدة على المشاركين كافة ،

وكذلك شهادات وهدايا تشجيعية للفائزين في التمارين والحالات الدراسية،

كما تم تكريم الرعيل الأول من المعلمين والمعلمات ببلدية الحرابة .

( وال )