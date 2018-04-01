جامعة غريان تنظم ورشة بعنوان فن التعامل مع تلاميذ الصفوف الأولي الأحد ، 01-04-2018 - 11:38:00

الحرابة 1 ابريل 2018 (وال)- نظم مكتب الجودة بجامعة غريان بالتعاون مع ادارة المعهد العالي للعلوم التقنية بالحرابة ورشة عمل بعنوان فن التعامل مع تلاميذ الصفوف الاولى .
وأستهدفت الورشة التي شارك في فعالياتها أكثر من (50) معلم ومعلمة،
ومدراء مدارس، ومفتشين تربويين، ومعلمين متقاعدين - معلمي الصفوف الأولي
بمدارس التعليم الأساسي ببلدية الحرابة كافة .
وتخللت الورشة عرض وتقديم أساليب تدريبية متنوعة، كالعرض المرئي ،
المحاضرة ، العصف الذهني، المناقشة، التمارين، والحالات الدراسية، بعد أن
تم تقسيم المشاركين إلى مجموعة فرق عمل.
وفي ختام الورشة وزّعت شهادات مشاركة معتمدة على المشاركين كافة ،
وكذلك شهادات وهدايا تشجيعية للفائزين في التمارين والحالات الدراسية،
كما تم تكريم الرعيل الأول من المعلمين والمعلمات ببلدية الحرابة .
( وال )

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