نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .





طرابلس 01 أبريل 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على

ساحل ليبيا اليوم الاحد ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات

بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



*من رأس جدير إلى سرت .

السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة الريح شلوق الى باش يتحول

تدريجيا الى بحري بينما يكون براني يوم الغد على ساحل زواره سرعته مابين

(10-20)عقدة تصل مساء اليوم الى (25)عقدة على ساحل طرابلس إرتفاع الموج

يتراوح ما بين (0.50-1.75) متر يصل يوم الغد الى(2.00)متر على ساحل

مصراتة البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب درجة حرارة سطح البحر مابين

(16-17) درجة مئوية

الرؤيـة جيدة.



*الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى.

السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابره اليوم الريح شلوق الى قبلي

يتحول ظهر الغد الى شرش سرعته مابين (10 - 20) عقدة تصل صباح الغد الى

(25) عقدة على ساحل الجبل الأخضر إرتفاع الموج يتراوح مابين بين

(0.25-1.25) متر البحر هادئ الى خفيف الموج درجة حرارة سطح البحر مابين

(17-18) درجة مئوية الرؤيـة جيدة.

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