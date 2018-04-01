نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .الأحد ، 01-04-2018 - 11:31:00



طرابلس 01 أبريل 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على
ساحل ليبيا اليوم الاحد ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

*من رأس جدير إلى سرت .
السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة الريح شلوق الى باش يتحول
تدريجيا الى بحري بينما يكون براني يوم الغد على ساحل زواره سرعته مابين
(10-20)عقدة تصل مساء اليوم الى (25)عقدة على ساحل طرابلس إرتفاع الموج
يتراوح ما بين (0.50-1.75) متر يصل يوم الغد الى(2.00)متر على ساحل
مصراتة البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب درجة حرارة سطح البحر مابين
(16-17) درجة مئوية
الرؤيـة جيدة.

*الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى.
السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابره اليوم الريح شلوق الى قبلي
يتحول ظهر الغد الى شرش سرعته مابين (10 - 20) عقدة تصل صباح الغد الى
(25) عقدة على ساحل الجبل الأخضر إرتفاع الموج يتراوح مابين بين
(0.25-1.25) متر البحر هادئ الى خفيف الموج درجة حرارة سطح البحر مابين
(17-18) درجة مئوية الرؤيـة جيدة.
...( وال )...

الأكثر قراءة في وال

مدينة سبها تشهد هدوءً منذ الليلة الماضية .
المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث مع مفوضية الاتحاد الاوروبي آلية متابعة وحماية أصول وأموال المؤسسة.
اجتماع "العليا للعلاج" مع الهيئة الوطنية لزراعة القرنية يخلص إلى دعم الهيئة لإجراء عمليات الزراعة داخل ليبيا .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا