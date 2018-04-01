نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .
الأحد ، 01- 04- 2018 - 11:31:00
طرابلس 01 أبريل 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على
ساحل ليبيا اليوم الاحد ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
*من رأس جدير إلى سرت .
السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة الريح شلوق الى باش يتحول
تدريجيا الى بحري بينما يكون براني يوم الغد على ساحل زواره سرعته مابين
(10-20)عقدة تصل مساء اليوم الى (25)عقدة على ساحل طرابلس إرتفاع الموج
يتراوح ما بين (0.50-1.75) متر يصل يوم الغد الى(2.00)متر على ساحل
مصراتة البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب درجة حرارة سطح البحر مابين
(16-17) درجة مئوية
الرؤيـة جيدة.
*الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى.
السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابره اليوم الريح شلوق الى قبلي
يتحول ظهر الغد الى شرش سرعته مابين (10 - 20) عقدة تصل صباح الغد الى
(25) عقدة على ساحل الجبل الأخضر إرتفاع الموج يتراوح مابين بين
(0.25-1.25) متر البحر هادئ الى خفيف الموج درجة حرارة سطح البحر مابين
(17-18) درجة مئوية الرؤيـة جيدة.
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