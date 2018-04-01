وزير التعليم يبحث مع المبعوث الأممي الخطوات والمنهجية التي تتبعها الوزارة في إصلاح وتطوير منظومتها التعليمية .الأحد ، 01-04-2018 - 11:26:00




طرابلس01 أبريل 2018 ( وال ) - بحث وزير التعليم الدكثور"
عثمان عبد الجليل" السبت في لقاء موسع مع المبعوث الخاص للأمين العام
للأمم المتحدة "غسان سلامة" خطط ومنهجية الوزارة في عملية الاصلاح داخل
المنظومة التعليمية.
وأطلع الوزير المبعوث الأممي خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس,
على سياسة الوزارة في إصلاح المنظومة التعليمية متكاملة والمشاكل
والعراقيل التي تعترض تنفيذ ذلك.
ومن جهته أشاد المبعوث الاممي لدى ليبيا بالتوجهات التي تبنتها وزارة
التعليم بليبيا لإصلاح وتطوير منظومتها التربوية والتعليمية لاسيما فيما
يتعلق بمجال تحديث المناهج والمقررات الدراسية وتطوير أساليب التقويم
والامتحانات وأساليب الاستذكار والواجبات المنزلية ، وكذلك القرارات
والخطوات التي تتبعها الوزارة في عملية إصلاح قطاع التعليم العالي وتنظيم
برامج الإيفاد للدراسة بالخارج , مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تحتاج إلى
صبر وإصرار ودعم متواصل, مبديا استعداد الامم المتحدة من خلال منظماتها
المعنية بالتربية والتعليم لتقديم أنواع الدعم المطلوب لإنجاح هذه
المسيرة.
( وال )

الأكثر قراءة في وال

مدينة سبها تشهد هدوءً منذ الليلة الماضية .
المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث مع مفوضية الاتحاد الاوروبي آلية متابعة وحماية أصول وأموال المؤسسة.
اجتماع "العليا للعلاج" مع الهيئة الوطنية لزراعة القرنية يخلص إلى دعم الهيئة لإجراء عمليات الزراعة داخل ليبيا .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا