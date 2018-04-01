وزير التعليم يبحث مع المبعوث الأممي الخطوات والمنهجية التي تتبعها الوزارة في إصلاح وتطوير منظومتها التعليمية .







طرابلس01 أبريل 2018 ( وال ) - بحث وزير التعليم الدكثور"

عثمان عبد الجليل" السبت في لقاء موسع مع المبعوث الخاص للأمين العام

للأمم المتحدة "غسان سلامة" خطط ومنهجية الوزارة في عملية الاصلاح داخل

المنظومة التعليمية.

وأطلع الوزير المبعوث الأممي خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس,

على سياسة الوزارة في إصلاح المنظومة التعليمية متكاملة والمشاكل

والعراقيل التي تعترض تنفيذ ذلك.

ومن جهته أشاد المبعوث الاممي لدى ليبيا بالتوجهات التي تبنتها وزارة

التعليم بليبيا لإصلاح وتطوير منظومتها التربوية والتعليمية لاسيما فيما

يتعلق بمجال تحديث المناهج والمقررات الدراسية وتطوير أساليب التقويم

والامتحانات وأساليب الاستذكار والواجبات المنزلية ، وكذلك القرارات

والخطوات التي تتبعها الوزارة في عملية إصلاح قطاع التعليم العالي وتنظيم

برامج الإيفاد للدراسة بالخارج , مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تحتاج إلى

صبر وإصرار ودعم متواصل, مبديا استعداد الامم المتحدة من خلال منظماتها

المعنية بالتربية والتعليم لتقديم أنواع الدعم المطلوب لإنجاح هذه

المسيرة.

( وال )