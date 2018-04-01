القوات الكورية الجنوبية والامريكية تبدآن تدريبات ميدانية مشتركة .





سيئول 01 ابريل 2018 ( وال ) - أعلن مسئولون بوزارة الدفاع الكورية

الجنوبية ان تدريبات ميدانية مشتركة بين القوات الكورية الجنوبية

والامريكية بدأت اليوم الأحد كما كان مقررا لها .

ويعتزم أكثر من 11,500 من أفراد الخدمة العسكرية الامريكيين بما في ذلك

الآلاف الذين يقيمون خارج كوريا المشاركة في تدريب فرخ النسر الذي يستمر

لمدة أربعة أسابيع إلى جانب حوالي 300 ألف جندي كوري جنوبي.

وغالبا ما يبدأ الحلفاء أكبر تدريب عسكري سنوي لهم في أواخر فبراير أو

أوائل مارس لمدة شهرين الا انهم فى هذا العام انتظروا حتى نهاية دورة

الألعاب الأولمبية الشتوية والألعاب الأولمبية للمعاقين في بيونغ تشانغ.

وقد تم اختصار مدة تدريبات فرخ النسر إلى شهر واحد مع توقعات بعدم ظهور

أصول إستراتيجية أمريكية رئيسية مثل حاملات الطائرات والغواصات النووية

المتطورة فى التدريبات.

وقال بعض المراقبين إن سيئول وواشنطن على ما يبدو تلعبان دوراً منخفضا

وسط تراجع استفزازات كوريا الشمالية حيث يخطط زعيم كوريا الشمالية "كيم

جونغ أون" لإجراء محادثات قمة متتالية مع رئيس كوريا الجنوبية "مون

جيه-إن" والرئيس الأمريكي ترامب في ربيع هذا العام .

وأكدت سلطات الدفاع للحلفاء أنه لا يوجد تغيير كبير في عدد القوات

المشاركة والبرنامج و "كثافة" التدريبات.

وأشاروا على وجه الخصوص إلى أن مشاة البحرية في الجانبين يقومون بتدريب

"سانغ يونغ"(التنين المزدوج) في كوريا حتى 8 أبريل والتى تشمل مشاركة

سفينة يو أس أس واسب وهي سفينة هجومية برمائية متعددة الأغراض تابعة

للبحرية الأمريكية يبلغ وزنها 40,500 طن تحمل مقاتلات أف-35بي الشبح

المقاتلة وحاملة الطائرات يو اس اس بونهوم ريتشارد وهي سفينة أخرى من نفس

الفئة تسمى السفن " شبه حاملات الطائرات".

كما سيبدأ الحلفاء تدريبات الحل الرئيسي وهي لعبة محاكاة الحرب لمدة

اسبوعين فى 23 أبريل حيث سيتم حشد ما يصل إلى 12,200 جندي أمريكي.

وقد ظلت بيونغ يانغ منذ وقت طويل تشجب التدريبات المشتركة باعتبارها ترمز

لسياسة واشنطن العدائية وبروفة للغزو.

وتتمركز 28,500 من قوات الولايات المتحدة الامريكية فى كوريا الجنوبية

بالفعل كإرث للحرب الكورية التي دارت بين عامي 1950 و 1953 وانتهت بهدنة.