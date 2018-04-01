احياء اليوم الوطني للتبرع بالدم .





طرابلس 01 أبريل 2018 ( وال ) - اقامت إدارة المختبرات

الطبية بوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني احتفالية بمناسبة اليوم الوطني

للتبرع بالدم تحت شعار " قطرة من دمك قد تمنح الأمل" بحضور حشد من

الأطباء والمختصين وعدد من المهتمين بهذا الشأن.

وقد شمل البرنامج العام للاحتفالية التي أقيمت السبت بفندق كورنثيا

بمدينة طرابلس إلقاء محاضرات علمية وتثقيفية حول فوائد التبرع بالدم ،

وأهمية الوقاية من أمراض نقل الدم ، والطرق الحديثة لحفظ ونقل الدم ،

إضافة إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم ، ودوره في مساعدة

وإنقاذ حياة المرضى الذين يحتاجون خلال فترة علاجهم للدم ، وتخفيف

معاناتهم ، وترسيخ مبدإ إنساني في المجتمع ، بأن كل متبرع بدمه ، يسهم في

إنقاذ الأرواح ، وكذلك عمليات تحديث وتطوير خدمات نقل الدم ، وكيفية نقله

بطريقة آمنة ، ودور وسائل الإعلام في نشر الوعي الصحي وتفعيل استمرار

برامج حملات التبرع بالدم . كما تخلل إحياء هذا اليوم توزيع مطويات للتعريف بأهمية التبرع بالدم

من الناحية الصحية والإنسانية والاجتماعية .

ويهدف احياء هذا اليوم إلى تأصيل مبدأ العطاء في خدمة الإنسانية

المستلهمة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وتدعيم روح الأسرة الواحدة

التي نشأ عليها المجتمع الليبي ، وترسيخ مبدأ إنساني في المجتمع بأن كل

متبرع بدمه يسهم في إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة المرضى الذين يحتاجون

خلال فترة علاجهم للدم .

يذكر ان مصرف الدم المركزي كان قد دعا السادة المواطنين إلى التبرع

بالدم لعدد من الفئات المرضية الذين يحتاجون للدم بصفة مستمرة وضرورية .

ورفع المصرف دعوته تحت شعار "التبرع الآمن للدم" لصالح 8 فئات هي :

1. مرضى الأورام وخصوصاً الذين يعالجون بالعلاج الكيماوي والإشعاعي.

2.المرضى الذين عندهم فقر دم شديد.

3. المصابون بحوادث الطرق وجرحى الحوادث والإصابات الأخرى.

4.المرضى الذين يحتاجون للغسيل الكلوي.

5. المصابون بحروق شديدة.

6.المرضى الذين يحتاجون لإجراء عمليات كبرى.

7. النساء أثناء الولادة..المواليد حديثي الولادة والذين يعانون من أمراض

معينة في دمهم.

8 .لصالح المرضى ونزلاء المستشفيات المدن الليبية كافة ، وذلك بهدف تأكيد

أهمية التبرع بالدم ، باعتباره هبة الحياة للبشر وتضامناً مع المرضى

والجرحى .







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