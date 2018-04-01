بنك التنمية يوفر قروضا بأكثر من 60 مليار دولار لدعم جهود القضاء على الفقر .





بكين 01 ابريل 2018 ( وال ) - يخطط بنك التنمية الصيني أحد البنوك

السياسية في البلاد توفير قروض بنحو 63.8 مليار دولار أمريكي من أجل دعم

مشاريع الإغاثة من الفقر المستهدفة خلال السنة الجارية.

وقال البنك في بيان له إن القروض سيتم استخدامها لتمويل مشاريع البنية

التحتية وإعادة توطين الفقراء من السكان وتطوير الصناعات المحلية وتعزيز

المرافق التعليمية والعناية الصحية في المناطق التي يضربها الفقر.

وتسعى الصين بجهود دؤوبة لانتشال أكثر من عشرة ملايين شخص من براثن الفقر

في العام الجاري بينهم إعادة توطين 2.8 مليون شخص يعيشون في المناطق

النائية بينما تستهدف البلاد تحقيق هدف القضاء على الفقر فيها بحلول

العام 2020 في مسعى منها لتحقيق "مجتمع معتدل الرفاه".

وأدرج صناع السياسة في الصين القضاء على الفقر ضمن ما بات يعرف اليوم بـ

"المعارك الثلاث القاسية" خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى جانب الوقاية

من المخاطر ومراقبة التلوث.