الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس1 أبريل 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاحد ، وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

*ملخص عام,

طقس يميل للأعتدال على أغلب مناطق شمال ليبيا وتبقى الحرارة مرتفعة نسبيا

على أقصى مناطق الجنوب .



*رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة

السرعة ودرجات الحرارة القصوى تميل للانخفاض هذا اليوم حيث تتراوح مابين

(20-24) درجة مئوية وتسجل ارتفاع تدريجي بداية من يوم الغد.



*بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده.

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة

السرعة وتكون نشطة احيانا على بعض المناطق مثيرة للأتربة والغبار ودرجات

الحرارة القصـوى هذا اليوم تتـراوح مابين(26-32) درجة مئوية بينما تتحول

الرياح تدريجيا بعد الظهر إلى شمالية غربية مع انخفاض ملحوظ في درجات

الحرارة . .



*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح شمالية شرقية إلى

شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى مابين (30- 35) درجة مئوية

ولا تتجاوز (28) درجة على مناطق القريات والجفرة.



*الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح مابين(30 -33) درجة مئوية .

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