الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام
القادمة.
الأحد ، 01- 04- 2018 - 11:07:00
طرابلس1 أبريل 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاحد ، وفقاً للنشرة
الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
*ملخص عام,
طقس يميل للأعتدال على أغلب مناطق شمال ليبيا وتبقى الحرارة مرتفعة نسبيا
على أقصى مناطق الجنوب .
*رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة.
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة
السرعة ودرجات الحرارة القصوى تميل للانخفاض هذا اليوم حيث تتراوح مابين
(20-24) درجة مئوية وتسجل ارتفاع تدريجي بداية من يوم الغد.
*بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده.
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة
السرعة وتكون نشطة احيانا على بعض المناطق مثيرة للأتربة والغبار ودرجات
الحرارة القصـوى هذا اليوم تتـراوح مابين(26-32) درجة مئوية بينما تتحول
الرياح تدريجيا بعد الظهر إلى شمالية غربية مع انخفاض ملحوظ في درجات
الحرارة . .
*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح شمالية شرقية إلى
شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى مابين (30- 35) درجة مئوية
ولا تتجاوز (28) درجة على مناطق القريات والجفرة.
*الكفرة - تازربو - السرير.
السماء صافية والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات
الحرارة القصوى تتراوح مابين(30 -33) درجة مئوية .
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