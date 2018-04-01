موسكو تطلب من بريطانيا سحب أكثر من خمسين من دبلوماسييها .





موسكو 01 ابريل 2018 ( وال ) - طالبت روسيا من بريطانيا سحب أكثر من

خمسين من موظفيها الدبلوماسيين في روسيا ردا على طرد دبلوماسيين روس من

بريطانيا ومن دول حليفة لها .

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية امس السبت أن على بريطانيا أن تسحب

أكثر من خمسين من موظفيها الدبلوماسيين في روسيا وذلك في اطار التوتر

المتصاعد على خلفية تسميم عميل مزدوج سابق في بريطانيا. وجاءت الإجراءات

الروسية الجديدة بعد دعوة بريطانيا حلفاء لها إلى طرد دبلوماسيين روس

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية "ماريا زاخاروفا" إن "روسيا تقترح

المساواة لدى الجانب البريطاني أكثر من خمسين شخصا".

واستدعت موسكو السفير البريطاني "لوري بريستو" اول أمس الجمعة وأمهلت

لندن شهرا لخفض عدد أفراد موظفيها الدبلوماسيين في روسيا ليتساوى مع عدد

الموظفين الدبلوماسيين الروس في بريطانيا وتم تسليم بريستو مذكرة احتجاج

متعلقة بـ"السلوك الاستفزازي الذي لا أساس له للجانب البريطاني الذي حرّض

على الطرد غير المبرر لدبلوماسيين روس من عدد من الدول" حسب ما أعلنته

وزارة الخارجية الجمعة.