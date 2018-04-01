وضع اشتراطات للإعفاء لحاملي الجنسية الليبية في الحصول على تأشيرة الدخول للاردن .الأحد ، 01-04-2018 - 10:31:00




عمان 01 أبريل 2018 ( وال ) - قال المستشار الإعلامي المساعد
بالسفارة الليبية بالمملكة الاردنية الهاشمية أ " صلاح الغزالي " إن
المملكة قررت إلغاء شرط الحصول على التأشيرة لحاملي الجنسية الليبية .
وأوضح المستشار في تصريحات صحفية أن المملكة وضعت اشتراطات للإعفاء حيث
يشمل النساء والأطفال ممن هم دون الخامسة عشرعاما والرجال ممن تجاوزوا
الخمسين عاما، مع الإبقاء على الموافقة الأمنية للرجال من سن ستة عشر
عاما وحتى سن الخمسين ، على أن يتم تحصيل رسوم الدخول من جميع الواصلين
الليبيين إلى مطار الملكة علياء بالأردن والتي تبلغ 40 دينارا أردنيا أى
ما يعادل (57) دولارا تدفع عند الدخول للمطار.

( وال )

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