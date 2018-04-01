بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين
ليبيا والولايات المتحدة الامريكية .
الأحد ، 01- 04- 2018 - 10:21:00
تونس 01 أبريل 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي الدكتور "
فتحي المجبري ، السبت في تونس، مع القائمة بالأعمال الأمريكية السيدة
"ستيفاني ويليامز" .
وقد تحدث الطرفان خلال اللقاء وفقاً لما ذكرته إدارة التواصل والإعلام
برئاسة مجلس الوزراء عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى
المجالات السياسية والاقتصادية ، بما يعزز الأمن والاستقرار في ليبيا
والمنطقة بشكل عام.
هذا وقد أكدت السيدة "ستيفاني " خلال اللقاء تطلعها إلى تطوير العلاقات
الثنائية بين البلدين في المجالات كافة ، ومن جانبه ثمّن الدكتور"
المجبري " عالياً الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الامريكية في دعم
الاستقرار في ليبيا .
( وال )