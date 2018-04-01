بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والولايات المتحدة الامريكية .







تونس 01 أبريل 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي الدكتور "

فتحي المجبري ، السبت في تونس، مع القائمة بالأعمال الأمريكية السيدة

"ستيفاني ويليامز" .

وقد تحدث الطرفان خلال اللقاء وفقاً لما ذكرته إدارة التواصل والإعلام

برئاسة مجلس الوزراء عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى

المجالات السياسية والاقتصادية ، بما يعزز الأمن والاستقرار في ليبيا

والمنطقة بشكل عام.

هذا وقد أكدت السيدة "ستيفاني " خلال اللقاء تطلعها إلى تطوير العلاقات

الثنائية بين البلدين في المجالات كافة ، ومن جانبه ثمّن الدكتور"

المجبري " عالياً الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الامريكية في دعم

الاستقرار في ليبيا .

( وال )