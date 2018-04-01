دورة لرفع كفاءة العناصر الطبية بمستشفى الزنتان العام .الأحد ، 01-04-2018 - 09:25:00



الزنتان 1 ابريل 2018 (وال) - اختتمت بمستشفى الزنتان العام دورة
الإسعاف و الطواريء حسب المواصفات العالمية التي اقامتها إدارة الموارد
البشرية بوزارة الصحة لعناصر الإسعاف بالمستشفى .
وشملت الدورة التدريبية التي استمرت على مدى 5 أيام اكثر من 50 عنصرا
طبيا ومساعدا .
و تضمنت الدورة عمليات التعامل مع المريض منذ وصوله لقسم الإسعاف و
مراقبة اشاراته الحيوية و تقديم الإسعافات اللازمة حسب كل حالتة, فيما
أقيمت في ختام الدورة عمليات محاكاة لحالات اسعاف على إصابات مختلفة
وتوزيع شهائد المشاركة في الدورة على المتدربين.
(وال)

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