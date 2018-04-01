دورة لرفع كفاءة العناصر الطبية بمستشفى الزنتان العام .





الزنتان 1 ابريل 2018 (وال) - اختتمت بمستشفى الزنتان العام دورة

الإسعاف و الطواريء حسب المواصفات العالمية التي اقامتها إدارة الموارد

البشرية بوزارة الصحة لعناصر الإسعاف بالمستشفى .

وشملت الدورة التدريبية التي استمرت على مدى 5 أيام اكثر من 50 عنصرا

طبيا ومساعدا .

و تضمنت الدورة عمليات التعامل مع المريض منذ وصوله لقسم الإسعاف و

مراقبة اشاراته الحيوية و تقديم الإسعافات اللازمة حسب كل حالتة, فيما

أقيمت في ختام الدورة عمليات محاكاة لحالات اسعاف على إصابات مختلفة

وتوزيع شهائد المشاركة في الدورة على المتدربين.

(وال)