محطة فضائية صينية تتفكك وتهوي نحو الأرض والعلماء يجهلون موقع تحطمها .





بكين01 ابريل 2018 ( وال ) - أعلنت السلطات الصينية ليلة أمس أن محطتها

الفضائية "تيانغونغ1" ستتفتت في الغلاف الجوي للأرض خلال يومين دون إلحاق

أضرار بالأرض ونوه برنامج الفضاء الصيني أن لا أحد يمكن له أن يعرف بشكل

دقيق مكان سقوط حطام المحطة التي وضعت بمدار الأرض في 2011.

وأكدت الصين أن محطتها الفضائية"تيانغونغ1" ستحترق وتتفتت في الغلاف

الجوي للأرض في اليومين المقبلين ولن تلحق أي ضرر بالأرض بل ستقدم للبشر

"عرضا مذهلا" في السماء يشبه الزخات النيزكية.

ومن المرتقب أن يدخل المختبر الفضائي الصيني "تيانغونغ1" الغلاف الجوي

للأرض بين يوم امس السبت وغدا الاثنين بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء

الصينية.

وقالت سلطات الفضاء في بكين "لا داعي للقلق" فهذه المحطة "لن تتحطم على

الأرض بعنف كما هو الحال في أفلام الخيال العلمي بل ستتفتت في الغلاف

الجوي للأرض وتبدو كألعاب نارية في السماء مشكلة عرضا مذهلا في السماء

يشبه الزخات النيزكية".