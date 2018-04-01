إعادة تشغيل مصنعي الإيثلين والبولي إيثلين بالمجمع الصناعي لشركة رأس لانوف قريباً .





طرابلس 01 ابريل 2018 ( وال ) - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها

تتابع عن كثب جميع الاستعدادات الجارية بالمجمع الصناعي بشركة رأس لانوف

لتصنيع النفط والغاز لإعادة تأهيل مصنعي الإيثلين والبولي إيثلين

استعداداً لبداية التشغيل في الفترة القريبة القادمة.

واجتمع المهندس " جاد الله حمد العوكلي " عضو مجلس إدارة المؤسسة

الوطنية للنفط للتصنيع والتخطيط والحاسب والاتصالات برفقة " على الفرجاني

" مدير إدارة القياس ، والدكتور " المحبوب ادريدر " مراقب البتروكيماويات

والغاز ، و"علي غولة " منسق مشاريع البتروكيماويات بالمؤسسة ، والمهندس "

ناجي احفاف " رئيس مجلس ادارة شركة راس لانوف لتصنيع النقط و الغاز

المكلف ، وأعضاء مجلس الادارة والمدراء العامون ومدراء الإدارات

والمراقبين ذوي العلاقة بالشركة بقاعة الاجتماعات بالمجمع .

وناقش الحضور العرض الذي قدمته الإدارات المختصة حول أعمال الصيانة

والتركيبات والتوريدات للمعدات بالمجمع والتي نُفِذًت خلال الفترة

الماضية والمخطط العام للأعمال المرتقبة في الفترة القريبة القادمة

والميزانيات التشغيلية المقترحة لذلك.

وأثنى " العوكلي " خلال الاجتماع الذي يوم الاربعاء الماضي على

المجهودات العالية والمبذولة من قبل مستخدمي الشركة ، وخصّ بالشكر

العاملين بأقسام الصيانة وفريق العمل الذي استكمل تنفيذ مشروع تنظيف

احواض مآخذ مياه البحر والذين انجزوا كل الأعمال المناطة بهم في وقت

قياسي وبجودة عالية.

وقام عضو مجلس الادارة بالمؤسسة رفقة المشاركين بالاجتماع بزيارة

تفقدية للمصنعين والمرافق التابعة لهما واطلع على الأعمال الجارية واستمع

الى الشروحات الوافية حول الجاهزية التامة لكل المرافق لتزويد المصنعين

والمصفاة ، وإلى استعدادات رجال السلامة والاطفاء بالمجمع والشركة.

وأكد " جاد الله العوكلي " على حرص أعضاء مجلس إدارة المؤسسة على

المضي قدماً في تشغيل مصنعي الايثلين والبولي ايثلين بشركة رأس الأنوف

لتصنيع النفط والغاز.

والجدير بالذكر أن مصنع الإيثلين متوقف عن العمل منذ عام 2011 ، كما

أن مصنع البولي إيثلين متوقف منذ عام 2013 ، إلى أن باشرت المؤسسة بأعمال

الصيانة والتجهيز بانتظار إعادة تشغيل المصفاة لتوفير النافثا اللازمة

لتشغيل المصنعين ، بعد تسليم ميناء ومجمع راس لانوف للمؤسسة في شهر

سبتمبر 2016 .

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