الهلال الأحمر فرع توكرة يقيم دورة عن الإسعافات الأولية والإنقاذ وانتشال الجثث.





توكرة 01 ابريل 2018 ( وال ) - نظم قسم التدريب والتطوير التابع

الهلال الأحمر الليبي فرع توكرة ، دورة للمتطوعين بمجال الإسعافات

الأولية والإنقاذ وانتشال الجثث .

واستعرض المتطوعون من القيادات التابعين للفرع العديد من الأعمال

الإنسانية التطوعية المختلفة من انتشال للجثث وإنقاذ المهاجرين غير

النظاميين ورعايتهم وأعمال الإغاثة المختلفة، وعمليات التقصي والبحث عن

المفقودين، وإصابات مختلفة كالكسور والحروق والكدمات وكيفية حملهم

وإسعافهم بالصورة الصحيحة .

وقال رئيس قسم الصحة والهجرة غير النظامية بفرع الهلال في بلدية توكرة

" ونيس الدينالي " إنه تم خلال الدورة استعراض النشاطات التطوعية

المختلفة عن طريق تمثيل المشهد أمام الحضور.

وأوضح الدينالي أن القادة الذين تم تخريجهم تلقوا تدريبات عالية تحت

إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتونس على مختلف العمليات التطوعية .

وذكر أن المستهدفين في هذه الدورة تمكنوا بعد عودتهم من تدريب حوالي

عشرين متطوعًا من الفرع .

...(وال بنغازي)...