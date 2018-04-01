حملة "أيادي" توزع "10" صيدليات معلقة على المدارس بالمرج .الأحد ، 01-04-2018 - 08:35:00



المرج 01 ابريل 2018 ( وال )- استهدفت حملة "أيادي ليبيانا" لدعم
المؤسسات الصحية ، "10" مدراس عامة ببلدية المرج وضواحيها .
ووزعت الشركة صيدلية معلقة لكل مدرسة تضمنت كل صيدلية مجموعة من
المواد الخاصة بالإسعافات الأولية . وقال أحد القائمين على الحملة الموظف " توفيق المهدوى " إن زيارتهم
للمرج قد جاءت ضمن المدن المستهدفة للحملة وأن الوجهة القادمة لهم حسب
جدول الأعمال المعد مسبقًا ستكون مدينة البيضاء .
من جانبها، قالت مدير مدرسة المجد للتعليم الحر " نجاة جبريل حامد "
إن ما تحتويها العلبة من مواد صحية هام جدا للطالب في حالة الطوارئ.
وبينت " حامد " أن الحملة بالرغم من أن الهدف منها طبي إلا أن لها
جانبًا إيجابيًّا معنويًّا للطالب .
...(وال بنغازى)..

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