حملة "أيادي" توزع "10" صيدليات معلقة على المدارس بالمرج .
الأحد ، 01- 04- 2018 - 08:35:00
المرج 01 ابريل 2018 ( وال )- استهدفت حملة "أيادي ليبيانا" لدعم
المؤسسات الصحية ، "10" مدراس عامة ببلدية المرج وضواحيها .
ووزعت الشركة صيدلية معلقة لكل مدرسة تضمنت كل صيدلية مجموعة من
المواد الخاصة بالإسعافات الأولية . وقال أحد القائمين على الحملة الموظف " توفيق المهدوى " إن زيارتهم
للمرج قد جاءت ضمن المدن المستهدفة للحملة وأن الوجهة القادمة لهم حسب
جدول الأعمال المعد مسبقًا ستكون مدينة البيضاء .
من جانبها، قالت مدير مدرسة المجد للتعليم الحر " نجاة جبريل حامد "
إن ما تحتويها العلبة من مواد صحية هام جدا للطالب في حالة الطوارئ.
وبينت " حامد " أن الحملة بالرغم من أن الهدف منها طبي إلا أن لها
جانبًا إيجابيًّا معنويًّا للطالب .
...(وال بنغازى)..