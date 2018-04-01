حملة "أيادي" توزع "10" صيدليات معلقة على المدارس بالمرج .





المرج 01 ابريل 2018 ( وال )- استهدفت حملة "أيادي ليبيانا" لدعم

المؤسسات الصحية ، "10" مدراس عامة ببلدية المرج وضواحيها .

ووزعت الشركة صيدلية معلقة لكل مدرسة تضمنت كل صيدلية مجموعة من

المواد الخاصة بالإسعافات الأولية . وقال أحد القائمين على الحملة الموظف " توفيق المهدوى " إن زيارتهم

للمرج قد جاءت ضمن المدن المستهدفة للحملة وأن الوجهة القادمة لهم حسب

جدول الأعمال المعد مسبقًا ستكون مدينة البيضاء .

من جانبها، قالت مدير مدرسة المجد للتعليم الحر " نجاة جبريل حامد "

إن ما تحتويها العلبة من مواد صحية هام جدا للطالب في حالة الطوارئ.

وبينت " حامد " أن الحملة بالرغم من أن الهدف منها طبي إلا أن لها

جانبًا إيجابيًّا معنويًّا للطالب .

...(وال بنغازى)..