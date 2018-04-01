إسبانيا تضبط قطع أثرية مهربة من ليبيا .





بنغازى 01 ابريل 2018 ( وال ) - أكدت مصلحة الأثار ضبط قطع أثرية

ليبية في إسبانيا وهي عبارة عن أحفورة ورأسي تمثال من طراز تتميز به مدن

إقليم سيرينيكا .

وألقت الشرطة الإسبانية القبض على إسبانيين قاما بشراء وتهريب القطع

الأثرية من ليبيا .

وكان رئيس المصلحة قد تلقى اتصالا هاتفيا من السفارة الليبية في

إسبانيا تبلغه فيه قيام وزارة الخارجية الإسبانية بضبط وتحريز القطع

الأثرية المهربة إلى إسبانيا.

وأكد رئيس المصلحة بأن القطع أصبحت بحوزة وزارة الخارجية الإسبانية

وسيتم إعادتها إلى ليبيا في الفترة المقبلة .

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