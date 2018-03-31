اختتام فعاليات مهرجان ملاقاة الربيع بسوكنة .السبت ، 31-03-2018 - 21:09:00

اختتام فعاليات مهرجان ملاقاة الربيع بسوكنة .سوكنة 31 مارس 2018 ( وال )- اختتمت مساء اليوم السبت فعاليات مهرجان ملاقاة الربيع بساحة قلعة سوكنة الاثرية في دورته الخامسة .
وأشرف على تنظيم هذا المهرجان الذي انطلقت فعاليات مساء امس الجمعة جمعية رؤيا الخيرية الثقافية بسوكنة وشارك فيه فوج كشاف سوكنة وطلاب وطالبات المدارس واهالي المدينة والمدن المجاورة و الاندية الرياضية بالمنطقة . وتخلل المهرجان العديد من الفقرات الغنائية و العروض الشعبية و عروض الزي التقليدي الخاص بسوكنة مع عروض مرئية للفلكور السوكني ومعرضا للصور وبزار خاص . ووزعت في ختام المهرجان الشهائد تكريما للمشاركين .

... ( وال - سوكنة )...

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