وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف البوابة الشرقية لمدينة اجدابيا .
السبت ، 31- 03- 2018 - 20:38:00
طرابلس 31 مارس 2018 ( وال ) أدانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق التفجير الإرهابي الذي استهدف البوابة الشرقية لمدينة اجدابيا وأدى الى سقوط عدد من الضحايا والجرحى .
وأعربت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه اليوم السبت عن تعازيها الحارة لاهالي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لمن أُصيبوا جراء هذه الجريمة الارهابية الجبانة .
وجددت الوزارة تأكيدها بأن مكافحة الإرهاب تظل قاسماً مشتركاً بين أبناء البلد الواحد , وان اجتثاته يتطلب توحيد الجهود والامكانات ودعت جميع الفرقاء الى وضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار .
وأعربت الوزارة عن تضامنها والتأكيد على وقوفها صفاً واحداً لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه لتنعم ليبيا بالأمن والأمان والأستقرار.
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