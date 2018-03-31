وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف البوابة الشرقية لمدينة اجدابيا .السبت ، 31-03-2018 - 20:38:00

وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف البوابة الشرقية لمدينة اجدابيا .طرابلس 31 مارس 2018 ( وال ) أدانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق التفجير الإرهابي الذي استهدف البوابة الشرقية لمدينة اجدابيا وأدى الى سقوط عدد من الضحايا والجرحى .
وأعربت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه اليوم السبت عن تعازيها الحارة لاهالي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لمن أُصيبوا جراء هذه الجريمة الارهابية الجبانة .
وجددت الوزارة تأكيدها بأن مكافحة الإرهاب تظل قاسماً مشتركاً بين أبناء البلد الواحد , وان اجتثاته يتطلب توحيد الجهود والامكانات ودعت جميع الفرقاء الى وضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار .
وأعربت الوزارة عن تضامنها والتأكيد على وقوفها صفاً واحداً لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه لتنعم ليبيا بالأمن والأمان والأستقرار.

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