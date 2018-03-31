الناخبون في سيراليون يتوجهون الى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس .

فريتاون 31 ماؤس 2018 (وال) -- أدلى الناخبون في سيراليون بأصواتهم اليوم السبت لاختيار خليفة للرئيس إرنست باي كوروما في جولة إعادة كان جرى تأجيلها سابقا.

وكان من المقرر إجراء جولة الإعادة بين زعيم المعارضة جوليوس مادا بيو ومرشح الحزب الحاكم سامورا كامارا يوم الثلاثاء لكن جرى تأجيل الموعد بعد تقديم عضو في حزب (مؤتمر عموم الشعب) الحاكم دعوى تفيد بوقوع تزوير في الجولة الأولى من الانتخابات.



وقال شهود إن التصويت بدأ في ساعة مبكرة في أجواء سلمية. فيما قال موظفون في مركزي اقتراع إن الإقبال بدا أضعف مقارنة بالجولة الأولى.

(وال)



