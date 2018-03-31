انعقاد مجلس جامعة الزيتونة بترهونة .









ترهونه 31 مارس 2018 ( وال ) - شكل اعتماد مشروع النظام الأساسي

لصندوق التكافل الاجتماعي بجامعة الزيتونة ، وانشاء اقسام علمية جديدة

بكلية العلوم الاجتماعية ، ومعالجة أوضاع المعيدين المستنفذين للمدة

القانونية لشغل وظيفة معيد ، واستعراض هيكلية الأقسام الإدارية والفنية

والعلمية بالكليات التابعة ، واعتماد تأسيس مركز إعلامي بالجامعة ،

وإنشاء مركز للبحوث في مجال العلوم الإنسانية والتطبيقية بالجامعة أهم

المواضيع التي انصب عليها النقاش خلال الاجتماع العادي الأول لهذا العام

الذي عقده مجلس جامعة الزيتونة بترهونة .

كما جرى خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الجامعة الدكتور " محمود رمضان

ابوسته " ، والكاتب العام للجامعة المهندس " ميلود عبدالله خليفة" ،

والمسجل العام للجامعة الأستاذ " أحمد مسعود "، ومدير مكتب مجلس الجامعة

الأستاذ " الهادي العامري " ، ومدراء الإدارات وعمداء الكليات متابعة سير

العملية التعليمية بالجامعة بشكل عام .



( وال - ترهونه )