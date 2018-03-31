انعقاد
مجلس جامعة الزيتونة بترهونة .
السبت ، 31- 03- 2018 - 12:48:00
ترهونه 31 مارس 2018 ( وال ) - شكل اعتماد مشروع النظام الأساسي
لصندوق التكافل الاجتماعي بجامعة الزيتونة ، وانشاء اقسام علمية جديدة
بكلية العلوم الاجتماعية ، ومعالجة أوضاع المعيدين المستنفذين للمدة
القانونية لشغل وظيفة معيد ، واستعراض هيكلية الأقسام الإدارية والفنية
والعلمية بالكليات التابعة ، واعتماد تأسيس مركز إعلامي بالجامعة ،
وإنشاء مركز للبحوث في مجال العلوم الإنسانية والتطبيقية بالجامعة أهم
المواضيع التي انصب عليها النقاش خلال الاجتماع العادي الأول لهذا العام
الذي عقده مجلس جامعة الزيتونة بترهونة .
كما جرى خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الجامعة الدكتور " محمود رمضان
ابوسته " ، والكاتب العام للجامعة المهندس " ميلود عبدالله خليفة" ،
والمسجل العام للجامعة الأستاذ " أحمد مسعود "، ومدير مكتب مجلس الجامعة
الأستاذ " الهادي العامري " ، ومدراء الإدارات وعمداء الكليات متابعة سير
العملية التعليمية بالجامعة بشكل عام .
( وال - ترهونه )