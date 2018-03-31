تواصل مسابقة السلام الأولى لحفظ القرآن الكريم بترهونه .







ترهونه 31 مارس 2018 ( وال ) - تتواصل بمسجد مصعب بن عمير بمدينة

ترهونة مسابقة السلام الأولى لحفظ القرآن الكريم التي ينظمها مكتب الهيئة

العامة للأوقاف ترهونة برعاية صندوق الضمان الاجتماعي فرع النقازة .

ويشارك في هذه المسابقة التي تقام تحت شعار( خيركم من تعلم القرآن وعلمه

) أكثر من85 متسابق على مستوى مراكز التحفيظ ببلدية ترهونة .

وحضر حفل افتتاح هذه المسابقة مدير مكتب الهيئة العامة للأوقاف ترهونة

ومدير صندوق الضمان الاجتماعي فرع النقازة وأعضاء اللجنة المشرفة بمسجد

مصعب بن عمير والمتسابقين وأولياء أمور الطلبة وجمع من أهالي مدينة

ترهونة .

( وال )