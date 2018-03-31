اقامة مهرجان فني تراثي لتكريم اوائل الطلبة بثانوية صلاح الدين الايوبي بترهونة .







ترهونه 31 مارس 2018 ( وال ) - نظمت مدرسة صلاح الدين الايوبي

الثانوية ببلدية ترهونة مهرجانا فنيا تراثيا لتكريم الطلبة الاوائل

بالثانوية للعام الدراسي 2017/2018 . م.

واشتمل البرنامج العام للمهرجان على العديد من الفقرات الفنية

المنوعة حيت بدأ بعروض لكوكبة من الفرسان الشعبيين بنادي مدرسة الفروسية

بترهونة وفرقة ابناء ترهونة للفنون الشعبية وعرض للزي الشعبي بمشاركة

طلبة مدرسة السلام للتعليم الاساسي وطلبة الثانوية وعرض لعربات الخيل تقل

الطلبة الاوائل .

كما تضمن البرنامج تقديم فقرات فنية من بينها رقصات شعبية وعروض

مسرحية جسدت الواقع الذي يعيشه الليبيين واكدت على أهمية المصالحة ولم

الشمل ، اضافة إلى عروض ومشاهد فكاهية ، تم بعدها تكريم الطلبة الاوائل

البالغ عددهم 55 طالب وطالبة .

وقال مدير مدرسة صلاح الدين الايوبي الثانوية إن هذا المهرجان يأتي

تنفيذاً لخطة عمل إدارة المدرسة التي تم وضعها منذ بداية العام الدراسي ،

وذلك تشجيعا لطلبة العلم المتميزين . مؤكدا على ان إدارة المدرسة

وبالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس وأولياء امور الطلبة نسعى دائما إلى

الاهتمام بالنشاط باعتباره جزء هام في العملية التعليمية .

وحضر المهرجان عميد وأعضاء المجلس البلدي ترهونة ومدير مكتب التعليم

الثانوي بوزارة التعليم ومسؤول قطاع التعليم ببلدية ترهونة ومدراء

المكاتب والوحدات بالقطاع وعدد من مدراء المدارس والثانويات ومسؤولي

القطاعات الخدمية ببلدية ترهونة وأولياء امور الطلبة وجمعا من اهالي

مدينة ترهونة .

( وال - ترهونه )