رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون يقوم بزيارة بلدية نسمة .







نسمة 31 مارس 2018 ( وال ) - قام رئيس الهيئة العامة للخيالة

والمسرح والفنون " محمد امحمد البيوضي " بزيارة لبلدية نسمة رفقة وفد ضم

مدراء فروع الهيئة بطرابلس الكبرى وسهل الجفارة وجبل نفوسة الشرقي .

وكان في استقبالهم مدير مكتب الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون

ببلدية نسمة وأعضاء المجلس البلدي نسمة ووكيل الديوان ومختاري المحلات

وحكماء وشيوخ البلدية.

واقيم بالمناسبة لقاء القيت خلاله الكلمات التي شددت على أهمية الاهتمام

بالمسرح والخيالة باعتبارهما من الفنون التي تساهم في نشر الوعي والتعلم

وتنمية روح الانتماء للوطن ، اضافة إلى التنمية السياسية لدى الناشئة ،

فضلا عن الجانب الترويحي الفكاهي والدرامي الكوميدي .

كما أكدت الكلمات على ضرورة اعادة تفعيل دور المسرح الليبي ،

والاقتراب كثيرا من هموم وقضايا المواطن ، والعمل على الإكثار من النصوص

المسرحية وتشجيع العاملين في الحقل المسرحي ودعمهم .





( وال - مزدة )