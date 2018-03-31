مشروع تجريبي لتحسين جودة التدريس .







تامبيري ، فنلندا 31 مارس 2018 ( وال ) - يعتبراستخدام الإنسان

الآلي في التدريس ليس جديدا تماما فقد استخدم في السنوات القليلة الماضية

في الشرق الأوسط واسيا والولايات المتحدة ، لكن التقنيات الحديثة مثل

الخدمات السحابية والطباعة الثلاثية الأبعاد تسمح للشركات الناشئة الأصغر

بدخول القطاع .

فقد شهدت مدرسة ابتدائية بمدينة " تامبيري " الواقعة بجنوب فنلندا

تجربة لإنسان آلي أطلق عليه مسمى " إلياس " ، وهو مدرس اللغات الجديد في

مدرسة ابتدائية في فنلندا ، وقد تعامل تلاميذ المدرسة مع " إلياس " ،

ولدى " إلياس " صبر لا ينفذ على التكرار ولا يُشعر تلميذا أبدا بالحرج من

طرح سؤال، والأكثر من ذلك أنه يمكنه الرقص.

وتتألف آلة تدريس اللغات من إنسان آلي ذي هيئة بشرية وتطبيق على الهاتف

المحمول، وهو واحد من أربعة أجهزة في برنامج تجريبي بمدرسة ابتدائية .

الإنسان الآلي قادر على فهم 23 لغة والتحدث بها ومزود ببرامج تسمح له

بفهم أسئلة التلاميذ وتساعده على تشجيعهم على التعلم. غير أنه في هذه

التجربة يتواصل فقط بالإنجليزية والفنلندية والألمانية.

ويتعرف الإنسان الآلي على مستويات مهارة التلاميذ ويعدل أسئلته طبقا

لذلك. ويقدم أيضا إفادات للمدرسين حول المشكلات المحتملة التي يعاني منها

التلميذ.

ويرى بعض المدرسين الذين تعاملوا مع التقنية أنها وسيلة جديدة لإشراك

الأطفال في التعلم.

وقالت " ريكا كولونساركا " مدرسة اللغات لرويترز ” أعتقد أن الفكرة

الرئيسية في المنهج الدراسي الجديد هي إشراك الأطفال وتحفيزهم وتنشيطهم.

أرى " إلياس" أحد الأدوات لإتاحة أنواع مختلفة من الممارسة وأنواع مختلفة

من الأنشطة في قاعات الدراسة “.

ومضت تقول ”بهذا المعنى أرى أن الإنسان الآلي والعمل معه شيء يتماشى

بالتأكيد مع المقرر الجديد وشيء يتعين علينا كمدرسين أن نكون منفتحين

عليه“.

و" إلياس " معلم اللغات، الذي يبلغ طوله قدما تقريبا، مبني على أساس

الإنسان الآلي التفاعلي ذي الهيئة البشرية الذي طورته شركة (إن.إيه.أو)

التابعة لسوفت بنك ومزود ببرامج طورتها شركة " يوتلياس ط وهي شركة تعمل

في تطوير برمجيات تعليمية للإنسان الآلي الاجتماعي.

وطورت شركة " أل روبوتس " الفنلندية الإنسان الآلي معلم الرياضيات

والذي يعرف باسم" أوفوبوت " وهو آلة صغيرة زرقاء يبلغ طولها حوالي 25

سنتيمترا ويشبه البومة.

والغرض من هذا المشروع التجريبي هو معرفة ما إذا كانت هذه الآلات قادرة

على تحسين جودة التدريس، حيث يجري استخدام معلم آلي للغات وثلاثة معلمين

آليين للرياضيات في المدارس. وتجري تجربة " أوفوبوت " لمدة عام ، بينما

اشترت المدرسة معلم اللغة الآلي " إلياس " ومن ثم قد يستمر استخدامه

لفترة أطول.

( وال )