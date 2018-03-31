الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.







طرابلس 31 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم السبت ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



** ملخص عام : ارتفاع فى درجات الحرارة هدا اليوم على غرب ليبيا

ويوم الغد على مناطق الشمال الشرقي واغلب مناطق الجنوب .



* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء صافية الى قليلة السحب ، والرياح جنوبية الى جنوبية

غربية معتدلة الى نشطة السرعة أحياناً على بعض المناطق مما قد تسبب في

اثارة الاتربة والغبار ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (31-35)

درجة مئوية تتحول الرياح بعد الظهر الى شمالية غربية معتدلة السرعة مع

انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اغلب المناطق .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء صافية ، والرياح جنوبية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة

تنشط احيانا على بعض المناطق مثيرة للاتربة والغبار ، ودرجات الحرارة

القصـوى تتـراوح مابين (27-32) درجة مئوية ولاتتجاوز (25)درجة مئوية على

مرتفعات الجبل الاخضر واقصى الساحل الشرقى وتسجل ارتفاع يوم الغد تتحول

الرياح مساء الغد الى إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع انخفاض

فى درجات الحرارة .

* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة ، والرياح جنوبية

غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على الحمادة مما قد تسبب فى اثارة

الاثربة والرمال ، ودرجات الحرارة القصوى مابين (29- 35) درجة مئوية

تتحول الرياح تدريجيا بعد الظهر الى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة

مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة على غدامس والحمادة .



* الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية ، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ،

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين(27 -31) درجة مئوية وتسجل ارتفاع

طفيف يوم الغد تتحول الرياح مساء الغد الى شمالية فشمالية شرقية مع

انخفاض في درجات الحرارة .



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