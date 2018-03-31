نشرة الصيد البحري المتوقعة
على ساحل ليبيا .
السبت ، 31- 03- 2018 - 10:53:00
طرابلس 31 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على
ساحل ليبيا اليوم السبت ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :
السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة ، والريح شرش على
ساحل الخمس ويكون باش على باقى الساحل يتحول يوم الغد الى قبلى سرعتها
مابين (05-20)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.25-1.25) متر ،
والبحر هادى الى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر مابين (15-16) درجة
مئوية ، والرؤيـة جيدة .
* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على ساحل الجبل الاخضر ،
والريح شرش بوجه عام ويكون باش هذا اليوم على ساحل شحات يتحول يوم الغد
الى شلوق على ساحل الخليج و بنغازى سرعتها مابين (05 - 20) عقدة وتصل
صباح اليوم الى (25) عقدة على ساحل طبرق ، وإرتفاع الموج يتراوح مابين
بين )0.75-2.25) متر ويصل صباح اليوم الى (3.00) متر على ساحل طبرق ،
والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب صباح اليوم على ساحل
طبرق ، ودرجة حرارة سطح البحر مابين (15-17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة
.
(وال)