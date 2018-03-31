مسؤولان كبيران: ترامب يبلغ مساعديه برغبته في انسحاب أمريكا من سوريا.





وست بالم 31 مارس 2018 (وال)-- قال مسؤولان كبيران بالإدارة الأمريكية

امس الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب أبلغ مستشاريه برغبته في انسحاب قوات

امريكا مبكرا من سوريا وهو الموقف الذي قد يثير خلافات بينه وبين الكثير

من كبار مسؤوليه .

وقال مسؤولون أمريكيون مطلعون على الخطة إنه من المقرر أن يعقد مجلس

الأمن الوطني اجتماعا في بداية هذا الأسبوع لبحث الحملة التي تقودها

امريكا ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وأكد مسؤولان آخران بالإدارة الأمريكية تقريرا لصحيفة وول ستريت جورنال

امس الجمعة بأن ترامب أمر وزارة الخارجية بتجميد أكثر من 200 مليون دولار

من الأموال المخصصة لجهود التعافي في سوريا مع قيام إدارته بإعادة تقييم

دور واشنطن في الحرب الدائرة هناك منذ فترة طويلة.

وأضافت الصحيفة أن ترامب دعا إلى تجميد هذه الأموال بعد قراءة تقرير

إخباري أشار إلى أن واشنطن التزمت في الآونة الأخيرة بتقديم 200 مليون

دولار إضافية لتحقيق الاستقرار في المناطق التي تم استعادتها من تنظيم

الدولة الإسلامية.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن الوطني التابع للبيت الأبيض إنه? ?“وفقا

لتوجيهات الرئيس ستعيد وزارة الخارجية تقييم مستويات المساعدات الملائمة

وأفضل طرق استخدامها والتي تقوم بها بشكل مستمر“.