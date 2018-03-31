بحث امكانية تشغيل خطوط بحرية لنقل المسافرين والبضائع بين
الموانئ الليبية والتونيسية .
السبت ، 31- 03- 2018 - 10:29:00
تونس 31 مارس 2018 (وال)- ناقش وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق
الوطني مع وزير النقل في تونس خلال زيارة قام بها الى تونس عدد من
المواضيع المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين في مجال المواصلات
والنقل .
وحسب المكتب الاعلامي بالوزارة فقد تم خلال الاجتماع النظر في امكانية
قيام شركة الخطوط التونيسية ابرام اتفاقات تعاون في مجالات التشغيل
والتدريب والصيانة مع الخطوط الليبية .
كما تطرق الاجتماع الى الاجراءات المتخذة من الجانبين بشأن تشغيل خطوط
بحرية لنقل البضائع والمسافرين بين الموانئ الليبية والتونيسية
(وال