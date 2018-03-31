بحث امكانية تشغيل خطوط بحرية لنقل المسافرين والبضائع بين الموانئ الليبية والتونيسية .







تونس 31 مارس 2018 (وال)- ناقش وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق

الوطني مع وزير النقل في تونس خلال زيارة قام بها الى تونس عدد من

المواضيع المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين في مجال المواصلات

والنقل .

وحسب المكتب الاعلامي بالوزارة فقد تم خلال الاجتماع النظر في امكانية

قيام شركة الخطوط التونيسية ابرام اتفاقات تعاون في مجالات التشغيل

والتدريب والصيانة مع الخطوط الليبية .

كما تطرق الاجتماع الى الاجراءات المتخذة من الجانبين بشأن تشغيل خطوط

بحرية لنقل البضائع والمسافرين بين الموانئ الليبية والتونيسية

(وال