بحث امكانية تشغيل خطوط بحرية لنقل المسافرين والبضائع بين الموانئ الليبية والتونيسية .السبت ، 31-03-2018 - 10:29:00




تونس 31 مارس 2018 (وال)- ناقش وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق
الوطني مع وزير النقل في تونس خلال زيارة قام بها الى تونس عدد من
المواضيع المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين في مجال المواصلات
والنقل .
وحسب المكتب الاعلامي بالوزارة فقد تم خلال الاجتماع النظر في امكانية
قيام شركة الخطوط التونيسية ابرام اتفاقات تعاون في مجالات التشغيل
والتدريب والصيانة مع الخطوط الليبية .
كما تطرق الاجتماع الى الاجراءات المتخذة من الجانبين بشأن تشغيل خطوط
بحرية لنقل البضائع والمسافرين بين الموانئ الليبية والتونيسية
(وال

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