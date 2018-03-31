فتح تدعو العالم للتدخل لوقف المحرقه الاسرائيلية بحق شعبنا .





رام الله 31 مارس 2018 (وال)- دعت حركة فتح العالم الحر للتدخل الفوري

والعاجل لوقف المجزرة والمحرقة الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الذي خرج

سلميا للتعبير عن تمسكه بوطنه وبحقه المكفول والثابت للعودة الى أرضه

التي أُخرج منها عنوة وظلما.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث الرسمي باسمها "أسامه

القواسمي" في بيان صحفي إن شعبنا الفلسطيني عظيم بقيمه وأخلاقه وبتمسكه

بتراب وطنه ودولته وباستعداده الدائم للصمود والمواجهة وبحقه في العيش

بحرية وكرامة بعيدا عن الاستعباد والاذلال والحصار والقمع والارهاب الذي

تمارسه إسرائيل بحقنا.

واستهجنت حركة فتح الصمت الدولي على هذه المجازر الاسرائيلية بحق الشعب

الفلسطيني والتي راح ضحيتها 17 شهيدا وأكثر من الف وخمسمائة جريح مؤكدا

أن الضوء الاخضر الامريكي سببا مباشرا في التصعيد الاسرائيلي بحق الشعب

الفلسطيني ومعاناته .