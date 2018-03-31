مسعفون: الجيش الإسرائيلي يقتل 17 فلسطينيا في مظاهرات "يوم الأرض" في غزة.





غزة 31 مارس 2018 (وال)- قال مسعفون في غزة إن القوات الإسرائيلية التي

كانت تواجه واحدة من أكبر المظاهرات الفلسطينية في السنوات الأخيرة على

الحدود بين إسرائيل وغزة الجمعة قتلت 17 فلسطينيا وأصابت المئات .

وقال مسؤولون محليون إن عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يضغطون من أجل حق

اللاجئين في العودة تجمعوا بمحاذاة السياج الحدودي البالغ طوله 65

كيلومترا حيث نُصبت خيام للاحتجاج من المقرر أن يستمر ستة أسابيع ، وقدرت

قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد المشاركين بنحو 30 ألفا.

وتم إطلاع مجلس الأمن الدولي على العنف في غزة يوم امس الجمعة بناء على

طلب الكويت ، وقال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة "رياض منصور"

للمجلس إن ما لا يقل عن 17 مدنيا فلسطينيا قُتلوا كما أصيب أكثر من 1400

آخرين.