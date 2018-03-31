روسيا تطرد 59 دبلوماسيا من 23 دولة وسط تصاعد حدة الأزمة مع الغرب .السبت ، 31-03-2018 - 09:28:00




موسكو 31 مارس 2018 (وال)- قامت روسيا بطرد 59 دبلوماسيا من 23 دولة
الجمعة وقالت إنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات ضد أربع دول أخرى في
أزمة تتصاعد على خلفية تسميم الجاسوس الروسي السابق سكريبال وابنته يوليا
في بريطانيا.
وقالت روسيا إن ما تفعله هو رد على ما وصفته بمطالبات للعشرات من
دبلوماسييها بالمغادرة من عدد من الدول أغلبها غربي.
وقالت موسكو يوم الخميس إنها طردت 60 دبلوماسيا أمريكيا واغلقت القنصلية
الأمريكية العامة في سان بطرسبرج، في رد على أكبر عملية طرد لدبلوماسيين
منذ الحرب الباردة.
(وال)

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