الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة.
السبت ، 31- 03- 2018 - 09:20:00
طرابلس 31 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على
ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم السبت ، وفقاً
للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
** ملخص عام : طقس معتدل هذا اليوم على اغلب مناطق ليبيا وتسجل
درجات الحرارة ارتفاع ملحلوظ اليوم على مناطق شمال وجنوب غرب ليبيا .
* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :
السماء قليلة السحب ، والرياح جنوبية غربية فجنوبية شرقية
معتدلة الى نشطة السرعة مساء اليوم على بعض المناطق الساحلية مما قد تسبب
في اثارة الاتربة والغبار ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (27-22)
درجة مئوية وتسجل إرتفاع ملحوظ من يوم الغد .
* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :
السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاتر أحياناً مع احتمال ظهور
شبورة مائية اثناء الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الخليج والمرتفعات
الجبلية ، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة أحيانا
، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (16-23) درجة مئوية تتحول اليوم
إلى جنوبية غربية فجنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على سهل بنغازي
وبعض مناطق الخليج مما تسبب في اثارة الاتربة والغبار مع ارتفاع فى درجات
الحرارة .
* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية فجنوبية
شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى مابين (23- 27)
درجة مئوية وتسجل إرتفاع تدريجي اليوم على أغلب المناطق .
* الكفرة - تازربو - السرير:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة ، والرياح شمالية
غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح
مابين( 23 - 26) درجة مئوية وتسجل ارتفاع تدريجي اليوم السبت على اغلب
المناطق .
( وال )