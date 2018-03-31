الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.







طرابلس 31 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم السبت ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



** ملخص عام : طقس معتدل هذا اليوم على اغلب مناطق ليبيا وتسجل

درجات الحرارة ارتفاع ملحلوظ اليوم على مناطق شمال وجنوب غرب ليبيا .



* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء قليلة السحب ، والرياح جنوبية غربية فجنوبية شرقية

معتدلة الى نشطة السرعة مساء اليوم على بعض المناطق الساحلية مما قد تسبب

في اثارة الاتربة والغبار ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (27-22)

درجة مئوية وتسجل إرتفاع ملحوظ من يوم الغد .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاتر أحياناً مع احتمال ظهور

شبورة مائية اثناء الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الخليج والمرتفعات

الجبلية ، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة أحيانا

، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (16-23) درجة مئوية تتحول اليوم

إلى جنوبية غربية فجنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على سهل بنغازي

وبعض مناطق الخليج مما تسبب في اثارة الاتربة والغبار مع ارتفاع فى درجات

الحرارة .

* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية فجنوبية

شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى مابين (23- 27)

درجة مئوية وتسجل إرتفاع تدريجي اليوم على أغلب المناطق .



* الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة ، والرياح شمالية

غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح

مابين( 23 - 26) درجة مئوية وتسجل ارتفاع تدريجي اليوم السبت على اغلب

المناطق .



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