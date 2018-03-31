سيالة لـــــ" فنشنزو تاليافري " : ليبيا لايمثلها ولايتحدث باسمها
إلا الليبيون .
السبت ، 31- 03- 2018 - 09:10:00
طرابلس 31 مارس 2018 ( وال ) - التقى وزير الخارجية " محمد سيالة" بمقر
الوزارة بطرابلس الخميس رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة
الشاملة للحدود في ليبيا " فنشنزو تاليافري " .
وناقش اللقاء حادثة جلوس " المستشار الجمركي " لبعثة الإتحاد الأوروبي
للمساعدة في الإدارة الشاملة للحدود في ليبيا في المقعد المخصص لليبيا
أثناء اجتماعات المنظمة العالمية للجمارك التى عقدت ببروكسل خلال الفترة
من 19 إلى 21 مارس 2018 .
ووفقا للمكتب الاعلامي لوزارة الخارجية فقد أوضح " فنشنزو تاليافري "
رئيس البعثة أن الواقعة كانت نتيجة خطأ شخصي غير مقصود من البعثة . وقد
أقر فنشنزو تاليافري بأن هذا خطأ مخالف للأعراف الدبلوماسية ، وقدم
إعتذارا رسميا و تعهد بعدم تكرار ذلك ، كما أكد على أن الموظف المعني قد
تم إيقافه عن العمل .
وشدد على أن طبيعة عمل البعثة هو تقديم الدعم والمشورة الفنية للدولة
الليبية و مؤسساتها بغية تحقيق مزيد من الأمن والإستقرار .
ومن جانبه شدد وزير الخارجية محمد سيالة على ضرورة احترام السيادة
الوطنية الليبية وأن هذه الواقعة رغم كونها خطأ شخصي إلا أن ذلك لايعني
التهاون في اتخاذ إجراءات حاسمة و حازمة لحفظ هيبة الدولة وسيادتها ، و
أن ليبيا لايمثلها ولا يتحدث باسمها إلا الليبيون .
... ( وال )...