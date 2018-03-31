فريق الجهاد يتوج ببطولة الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة .
السبت ، 31- 03- 2018 - 09:12:00
مصراته 31 مارس 2018 (وال) توج فريق الجهات من مصراتة ببطولة دورة كرة
القدم المصغرة بعد فوزه مساء الجمعة على فريق الصابرية بنتيجة 4 / صفر في
المباراة التي اقيمت بملعب مصراتة بحضور رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس
الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة والعديد من الشخصيات .
الشوط الاول انتهاء بنتيجة 3 اهداف نظيفة وفي الشوط الثاني اضاف فريق
الجهاد الهدف الرابع لتنتهي المباراة بنتيجة اربعة اهداف نظيفة .
وقد منح فريق الجهاد كأس البطولة ومبلغ مالي قدره 6000 الاف دينار ليبي.
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