نتائج مباريات اليوم الجمعة من الدوري الممتاز لكرة القدم.



طرابلس 30 مارس 2018 (وال)- أجريت اليوم الجمعة أربع مباريات من الدوري

الممتاز لكرة القدم على أرضية ملاعب مصراتة وترهونة وطرابلس والزاوية.

ففي ملعب طرابلس حصد فريق أهلي طرابلس ثلاث نقاط ثمينة عندما تغلب

على فريق الخمس بنتيجة (1-0) سجله مهاجمه الدولي "أنيس سلتو" أنعشت آماله

بتصدر المجموعة الرابعة والتأهل إلى المربع الذهبي.

وعلى ملعب الزاوية، أخفق لاعبو فريق المدينة وأضاعوا نقطتين ثمينتين

بعد التعادل مع فريق رفيق بنتيجة (1-1).

وهذه النتيجة خدمت فريق أهلي طرابلس الذي تبقت له مباراة واحدة أمام

الوحدة والفوز بالنسبة للأهلي يعني التأهل مباشرة إلى المربع الذهبي من

الدوري الممتاز، بينما تبقى لفريق المدينة مباراتان يجب أن يفوز فيهما

على فريقي أبي الأشهر والخمس، وسوف ينتظر فريق المدينة تعثر أهلي طرابلس

أمام الوحدة من أجل الإبقاء على حظوظه بالتأهل للمربع الذهبي.

وعلى ملعب ترهونة أقيمت مباراة المحلة وأبي الأشهر، ورغم تقدم أبي

الأشهر بهدفين دون مقابل استطاع فريق المحلة وفي ظرف خمس دقائق تسجيل

هدفين لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي هدفين مقابل هدفين، ليضيف كل

فريق نقطة في رصيده، حيث أصبح المحلة بثماني نقاط من عشر مباريات، وأبي

الأشهر سبع نقاط من نفس عدد المباريات.

وعلى ملعب مصراتة، التقى الاتحاد المصراتي فريق الشط من المجموعة

الثالثة، وانتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل

هدفين.

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد المصراتي رصيده إلى إحدى عشرة نقطة، أما

فريق الشط فبقي بنفس رصيده السابق خمس نقاط.

ووفقًا لنتائج اليوم الجمعة، فإن ترتيب المجموعة الرابعة أصبح على النحو

التالي: أهلي طرابلس 25 نقطة ، المدينة 21 نقطة، الخمس 14 نقطة، الوحدة

14 نقطة، رفيق 9 نقاط، المحلة 8 نقاط، أبي الأشهر 7 نقاط.

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