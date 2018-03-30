ورشة عمل ببلدية سرت حول دعم آليات المحاسبة المجتمعية في المدينة.





سرت 30 مارس 2018 (وال)- أقيم بقاعة المجلس البلدي سرت ورشة عمل تحت شعار

“آلية المراقبة والمساءلة المجتمعية ” ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

و مشروع لجنة الاستقرار بالأمم المتحدة .

وجاءت ورشة العمل بتنظيم من مبادرة التغيير السلمي، بالتعاون مع فريق

الشراكة المجتمعية عن سرت وبحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي سرت وعدد من

مؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن القطاعات ذات العلاقة.

و أكد مدير مشروع بمبادرة التغيير السلمي " أكرم محمد " في تصريحات

صحفية أن هذه الورشة تهدف إلى مساهمة قادة المجتمع المحلي في سرت

بالإسراع لإعادة استقرار الأهالي في مناطقهم من خلال معرفة كيفية وضع

آلية للمراقبة والمحاسبة المجتمعية لضمان تنفيذ المشاريع بالجودة

المطلوبة إضافة إلي وضع الأولويات الضرورية وتضمينها لخطة عمل البلدية في

المشاريع القادمة .

يشار إلى أن هناك مشروعات تم اطلافها لبرنامج الأمم المتحدة سرت تبلغ

تكلفتها أكثر من سبعة ملايين دولار تشمل صيانة لمدارس وعيادات ومرافق بنى

تحتية تحت مسمى مشروع دعم الاستقرار في سرت.



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