الملتقى الأول لمنظمة الأصالة للتنمية ببلدية زوارة يرفض التدخلات الخارجية لضرب النسيج الاجتماعي الليبي.





زوارة 30 مارس 2018 (وال)- انطلق بمدينة زوارة الملتقى الأول لمنظمة

الأصالة للتنمية تحت شعار " تأكيد وجود و توحيد جهود" و الذي يستمر

ليومين بمشاركة مختلف المناطق الليبية للتأكيد على وحدة الصف بين كافة

المدن والقبائل الليبية الناطقة بالعربية والأمازيغية.

وأكد عميد بلدية زوارة في كلمته في الحفل الافتتاحي أن ليبيا وحدة واحدة

منوها إلى خطورة التدخلات الأجنبية التي تحاول المساس بالنسيج الاجتماعي

وضرب الوحدة الوطنية.

وتم خلال الملتقى مناقشة العديد من الكلمات و إلقاء الورقات البحثية

بحضور أكثر من 350 شخصية ليبية على الفترتين الصباحية والمسائية والتي

استعرضت تاريخ ليبيا و نسيجها الاجتماعي المتنوع.

وتضمّن البيان الختامي للملتقى التأكيد على أن الثروات الوطنية حق لكل

الليبيين على السواء ولا يحق لأي طرف سياسي أو منطقة أو قبيلة الاستئثار

بشيء منها.



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