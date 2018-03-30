اجتماع يناقش آلية توزيع السيولة النقدية على القطاعات العاملة ببلدية صبراته.





صبراته 30 مارس 2018 (وال)- عقد بديوان بلدية صبراتة اجتماع ضم عميد

وأعضاء المجلس البلدي بحضور مديري المصارف العاملة بالبلدية.

وبحث الاجتماع آلية توزيع السيولة النقدية على العاملين بالقطاعات العامة

بالبلدية من خلال مندوبي القطاعات، إضافة إلى تمديد فترة تقديم الصكوك من

الموظفين لإعطاء الفرصة لمن لم يتمكن من التواصل مع المندوبين.

كما بحث الاجتماع آلية تواصل المصارف العاملة بالبلدية مع كافة القطاعات

والتنسيق لتكليف مندوب عن كل قطاع يتولى مهمة تجميع الصكوك من الموظفين

وتسليم القيمة النقدية التي سيتم توزيعها من المصارف.

واتفق المجتمعون على تمديد فترة اتمام المعاملات المقدمة من المندوبين

إلى حين استكمال اجراءات صرف مرتبات شهري يناير وفبراير من قبل مصرف

ليبيا المركزي ووزارة المالية.

ويأتي الاجتماع في إطار اهتمام المجلس البلدي صبراتة بوضع آلية عادلة

لتوزيع السيولة النقدية بالمصارف العاملة بالبلدية على جميع الموظفين وفق

آلية منظمة ومرتبة بشكل يضمن حصول كافة الموظفين على مرتباتهم.



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