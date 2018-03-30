ندوة توعوية حول الريادة الاجتماعية في مجال الأعمال بسبها .





سبها 30 مارس 2018 (وال)- نظمت المبادرة المدنية الليبية (آكتد) بسبها

ندوة توعوية حول الريادة الاجتماعية في مجال الأعمال، والتي تم تنظيمها

بدعم من سفارة المملكة المتحدة الراعية لمشروع الريادة الاجتماعية.

وقال عضو اللجنة المنظمة للندوة " عمر البغدادي " ؛ إن فكرة المشروع

تقوم على التعريف بالريادة الاجتماعية القائمة على وضع مقترحات لمشاريع

استثمارية رائدة تحقق الربح الجيد لأصحابها كما تساهم في حل المشاكل

المجتمعية التي تواجه المدن والقرى والمناطق التي يعمل فيها اصحاب هذه

المشاريع.

واضاف " البغدادي " أن المنظمات المانحة صارت تبحث عن دعم مشاريع شبابية

توفر الهدفين معا وفي نفس الوقت، وهو إن تحقق فسينعكس إيجابا على المجتمع

وبعض المشاكل التي تواجهه، موضحا أن الشباب المستهدفين قدموا مشاريع

رائدة في مجتمعاتهم وتساهم في حل بعض المختنقات والمشاكل.

واشار الى ان من اهمها كان مشروع إنشاء شركة تقنية معلومات، ومشروع

إعادة تدوير، وهي من المجالات التي تساعد كثيرا في متابعة وحل مشاكل مهمة

في الجنوب على حد وصفه.

وأضاف أن الندوة كانت جيدة في استهدافها لعدد من الشباب الذين يملكون

افكارا ملفتة، موضحا أن الجميع ينقصه التدريب الكافي وتغيير نمط التفكير

بحيث يضع مقترحات لمشاريع تتناسب مع رؤية العمل في مجال الريادة

الاجتماعية.





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