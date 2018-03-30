وزير التعليم يبحث مع المبعوث الأممي "غسان سلامة" خطوات الوزارة في إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية.





طرابلس 30 مارس 2018 (وال)- بحث وزير التعليم الدكثور" عثمان عبد

الجليل" في لقاء موسع مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "غسان

سلامة" امس الخميس خطط ومنهجية الوزارة في عملية الاصلاح داخل المنظومة

التعليمية.

وأطلع الوزير المبعوث الأممي خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس,

على سياسة الوزارة في إصلاح المنظومة التعليمية المتكاملة والمشاكل

والعراقيل التي تعترض تنفيذ ذلك.

من جهته أشاد المبعوث الاممي لدى ليبيا بالتوجهات التي تبنتها وزارة

التعليم بليبيا لإصلاح وتطوير منظومتها التربوية والتعليمية لاسيما فيما

يتعلق بمجال تحديث المناهج والمقررات الدراسية وتطوير أساليب التقويم

والامتحانات وأساليب الاستذكار والواجبات المنزلية وكذلك القرارات

والخطوات الجريئة التي تتبعها الوزارة في عملية إصلاح قطاع التعليم

العالي وتنظيم برامج الإيفاد للدراسة بالخارج.

واشار " سلامة " الى أن هذه الخطوات تحتاج الى صبر وإصرار ودعم متواصل,

مبديا استعداد الامم المتحدة من خلال منظماتها المعنية بالتربية والتعليم

لتقديم كافة انواع الدعم المطلوب لإنجاح هذه المسيرة.



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