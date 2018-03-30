وزارة التعليم تبحث سبل استكمال (192) مشروع تعليمي خلال العامين 2019-2018 طرابلس 30 مارس 2018 (وال)- بحث وزير التعليم الدكتور "عثمان عبد الجليل " خلال اجتماعه امس الخميس، برئيس لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية " ابراهيم تاكيتة" سبل اس



وتخلل الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس والذي ضم

وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام "عادل جمعة"، ومدير عام جهاز تنمية

وتطوير المراكز الإدارية والفريق الفني بالجهاز ومسؤولي مصلحة المرافق

التعليمية, تقديم عرضا ضوئيا من قبل الجهاز يوضح نسب الإنجاز بمختلف

المشاريع والمركبات الجامعية، وكذلك الموقف العام بمشروعات التربية

والتعليم.

وبين العرض تفاصيل مراحل تنفيذ المشاريع موزعة بحسب المشاريع المنتهية

والمشاريع التي في طور التنفيذ والمشاريع التي بمرحلة التصميم، كما بين

مشاريع المدارس التي تم تسليمها ومشاريع المدارس النموذجية بمختلف مناطق

ليبيا إلى جانب تناول أبرز العوائق والعراقيل التي تواجه تنفيذ المشاريع

كافة.

وأبدى الوزير إهتمامه بمشروعات جامعتي بنغازي وطرابلس، مطالبا الجهاز

بضرورة تقديم دراسة حالة لمشروعات جامعة بنغازي وتقييم أوضاعها وإعطاء

الأولوية في التنفيذ للمشاريع ذات نسب الإنجاز المتقدمة.

من جانبه أوضح رئيس لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية

"ابراهيم تاكيتة" بأنه تم وضع خطة وآلية واضحة لعملية ضبط تفعيل المشاريع

المتعاقد عليها مع قطاع التعليم, معربا عن امله في أن يكون عام 2018 هو

عام البناء والتنمية وتوفير البنية التحتية والبيئة التعليمية المناسبة

لبنائنا التلاميذ.

هذا واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة مدى

إمكانية استكمال (192) مشروع تعليمي خلال العامين 2018-2019 ,وايجاد

الآلية المناسبة لاستئناف العمل بهذ المشروعات.



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