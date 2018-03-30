وزير التعليم يبحث مع السفير الإيطالي التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التعليم طرابلس 30 مارس 2018 (وال)- بحث وزير التعليم الدكتور "عثمان عبد الجليل" خلال لقائه السفير الإيطالي لدى ليبيا سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعليم .



كما ناقش اللقاء تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين فيما يخص المنح

الطلابية ودعم مراكز تعليم اللغة الإيطالية بالجامعات الليبية وفتح مراكز

أخرى جديدة بالجامعات التي لايوجد بها مراكز.

وأفاد السفير الإيطالي بأنه قد تم تقديم منح دراسية لعدد 50 طالبا لمدة

ثلاثة أشهر لتعليم اللغة الإيطالية لطلبة جامعات كل من طرابلس ومصراتة

وسبها وبنغازي، مبينا في هذا الصدد بأن الدفعة الأولى والتي تضم 25 طالبا

ستبدأ الدراسة بالجامعات الإيطالية مع منتصف شهر أبريل المقبل، مبديا

بذلك استعداد بلاده للتعاون في مختلف المجالات التعليمية.



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