لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم تحدد جدول مباريات الصعود إلى الدوري الممتاز .





طرابلس 30 مارس 2018 (وال)- حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة

القدم جدول مباريات الاسبوع الاول لتصفيات الصعود المؤهلة نحو الدوري

الممتاز، التي ستنطلق في11 أبريل القادم.

وستقام الصفيات على ثلاثة ملاعب مختلفة وفي توقيت واحد، حيث يحتضن ملعب

الخمس، في تمام الرابعة عصرًا، لقاء أبوسليم والصداقة.

وتقام مباراة الهلال سبها مع اليرموك على ملعب زليتن، ونجوم بنغازي يواجه

أساريا على ملعب مصراته.

وقد اصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم القرار رقم" 83 " اوضح فيه آليات

الصعود إلى الدوري الممتاز والذي نص على ان الفرق الستة ستتبارى فيما

بينها من نصف دوري ويتأهل المتحصلان على الترتيبين الأول والثاني للقسم

الممتاز مباشرة.

(وال)